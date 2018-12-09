Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Gençlerbirliği: 0

Lig'in 15. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

3. dakikada Alper'in ceza alanı dışından yaptığı ortada boşta kalan Luccas'ın kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

12. dakikada savunmanın hatasından taç çizgisi üzerinde kazandığı top ile ceza alanı içerisine kadar giren Jailton'un doğrudan kaleye gönderdiği şutta kaleci Stackhowiak'ın müdahalesi ile top kornere gitti.

28. dakikada ceza alanı yayı yakınından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk Şahin'in sert şutundan top baraja çarparak kornere gitti.

34. dakikada Setephane orta saha yakınlarında kazandığı top ile ceza alanı içerisine kadar girerek Deniz Yılmaz'a pas verdi. Yılmaz'ın yerden kaleye gönderdiği sert şut savunmanın müdahalesi ile kornere gitti.

45. dakikada orta sahadan gönderilen topta ceza alanı içerisine kadar giren Mehmet Akyüz kalece ile karşı karşıya kaldı. Akyüz vurmak yerine Ziya'ya pas vermek isteyince kırmızı siyahlılar topu uzaklaştırdı.

48. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Recep Niyaz'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Ziya'nın şutunda top kalecide kaldı.

74. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Setephane'nin doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta top üst ağlarda kaldı.

79. dakikada orta sahadan gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Gençlerbirliği savunmasını çalımla geçen Burak Çalık kaleciyi de geçerek boş kaleye gönderdiği topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüseyin Aylak,

Denizlispor: Stackhowiak, Taha Can, Deniz Vural (Burak Çalık dk. 60), Ziya Alkurt (Tisdel dk. 90 ?), İsmail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Burak Altıparmak dk. 81), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı, Mbamba

Yedekler: Asil Kaan, Gökhan Süzen, Tisdel, Burak Çalık, Burak Altıparmak, Cenk Güvenç, Muhammed Himmet Ertürk

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Nobre dk. 72), Sessegnon (Matei dk. 81), Luccas, Deniz Yılmaz (Bekir Yılmaz dk. 85 ?), Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailton

Yedekler: Emrullah Şalk, Berat Ayberk, Arnason, Matei, Rahmetullah Berişbek, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Sarı kartlar: Aissati, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Denizlispor), Luccas, Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği)