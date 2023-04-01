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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Göztepe: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 30. haftasında Denizlispor, evinde karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


32. dakikada İsmail'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Emir, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı az farkla üstten dışarı gönderdi.


40. dakikada ayağına çarpan topu yere yatarak kontrol eden Kvasina, topu yanında bulunan Yalçın'a attı. Yalçın kaleye yakın mesafede önüne gelen topu ağlara gönderdi. 0-1


45. dakikada Mamah'ın ceza sahası ön çizgisinden vurduğu şutta, top direğe çarparak oyun alanına döndü.


83. dakikada ceza sahasının sol çaprazında çizgiye yakın olan Mamah, düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Burak Cansız, Azad İlhan


Denizlispor: Hüseyin, Ömer Hasan, Okan Derici (Asım dk. 45) Bekir Turaç (Erdal dk. 45) Oğuz, Schwechlen, Gökhan, Berkant, Muhammed (Mayi dk. 45) Mustafa, (Samet dk. 83 ?) Djedje


Yedekler: Abdulkadir, Deniz, Alaattin, Ahmet


Teknik Direktör: Kemal Kılıç


Göztepe: Arda, Emir, Traore (Hikmet dk. 74 ?), Palmer (Ali dk. 83 ?), İsmail, Arslanagıc, Osman Tarık (Uğur dk. 74 ?) Mamah, Kvasına, Yalçın, Atınç


Yedekler: Ekrem, Mıhojevıc, Gottwalt, Hasic, Dennis, Yunus, Tuğbey


Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu


Goller: Yalçın (dk. 40), Mamah (dk. 83) (Göztepe)


Kırmızı kart: Mayi (dk. 90) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Djedje, Erdal (Denizlispor) Traore, Tuğbey (Göztepe)

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