Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Manisa FK: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 21. haftasında Denizlispor sahasında karşı karşıya geldiği Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Manisaspor oyuncusunu engelleyeme çalışan Denizlispor'a penaltı kararı verildi. Penaltıyı kullanan Manisaspor oyuncusu Marvin Ladji Gakpa vurduğu sert şut ile 1-0 öne geçti.
46. dakikada serbest vuruştan gelen topu karşılayan Denizlispor'lu İlhan Depe meşin yuvarlağını kaleye gönderirken Muhammed Birkan Tetik topu sol eliyle kornere çıkardı.
72. dakikada Manisaspor oyuncusu Erhan Çelenk, orta sahada aldığı topu Denizlispor ceza sahasına kadar taşıdığı sırada şut vurması engellendi.
76. dakikada Manisaspor oyuncusu Erhan Çelenk'e verilen faul kararı ardından Nizamettin Çalışkan faulü kullanarak ceza sahası içerisinde karşılayan oyunculardan meşin yuvarlağı kaleci Hüseyin Altıntaş'ta kaldı.
82. dakikada Manisaspor oyuncusu Erhan Çelenk korner vuruşunu kullanarak Marvin Ladji Gakpa karşılamasıyla kaleyle buluşmak üzere topu kaleci Hüseyin Altıntaş kurtardı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Nurettin Dinçer Demir
Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Oğuz Yılmaz, Leo Schwechlen, Bünyamin Balat (Asım Hamzaçebi dk. 65), Gökhan Süzen, Emre Sağlık, İlhan Depe, Brahim Darri, Muhammed Gönülaçar (Bekir Turaç Böke dk. 90 ?), Ömer Şişmanoğlu, Brıce Dja Djedje (İsmail Aissatı dk. 65)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Veton Tusha, Erdal Akdarı, Mehmet Ali Ulaman, Muhammet Özkal, Mehmet Eren Sıngın, Burak Gümüştaş
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Manisa Futbol Kulübü: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Marvin Ladjı Gakpa, Hakan Barış (Nino Kouter dk. 46), Sadi Karaduman, Loick Landre, Muhammet Taha Şahin, Özgür Çek (Demba Diallo dk. 75), Serge William Tabekou Ouambe (Anıl Koç dk. 90+1 ?), Erhan Çelenk (Yasin Pehlivan dk. 85 ?), Okan Eren (Veli Çetin dk. 75)
Yedekler: Ömer Kahveci, Andre Alexandre Carreıra De Sousa, Yiğit Kerem
Teknik Direktör: Turgay Altay
Gol: Gakpa (dk. 22) (Manisaspor)
Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar, Emre Sağlık (Denizlispor) Hakan Barış, Özgür Çek, Okan Eken, Sadi Karaduman, Veli Çetin, Anıl Koç (Manisaspor)