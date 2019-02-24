Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Osmanlıspor: 2

Lig'in 23. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Hasan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisine ortalanan topa yükselen Anıl'ın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

22. dakikada Mehmet pasında ceza yayı içerisinde topa gelişen vuran Deniz'in doğrudan kaleye giden şutunu kaleci Karcemarskas güçlükle çıkardı.

34. dakikada Osmanlıspor'un kullandığı korner sonrası ani atağa çıkan ve rakibinin ceza alanı önüne kadar giden Denizlispor'da kendisine gönderilen pasta şansını deneyen Mehmet Akyüz'ün şık vuruşu kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

55. dakikada Denizlispor defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Hasan'ın sert şutu kaleci Stackhowiak'ın yanından ağlara gitti. 1-0

58. dakikada ceza alanına havadan gönderilen topu kontrol ederek önüne alana Burak Çalık müsait pozisyonda yaptığı vuruş farklı şekilde üstten auta gitti.

81. dakikada kazanılan kornerde topun başına geçen Recep Niyaz'ın doğrudan ceza alanına yaptığı ortada topa yükselen Furkan Şeker'in kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde auta gitti.

90+1. dakikada kazanılan korner de takımına destek olmak için rakip takım ceza alanı içerisine kadar giden Stackhowiak, Ziya'nın yan direkten dönen kafa vuruşunun tamamlamak istedi. Ancak Stackhowiak'ın vuruşunda top üst direkten döndü. Ardından Osmanlıspor savunması topu uzaklaştırdı.

90+2. dakikada kullanılan kornerde kalenin boş olmasını fırsat bilen ve hızlı çıkan Osmanlıspor'da Ayuka'nın ceza alanı dışından kaleye gönderdiği topa kaleci Stackhowiak yetişemeyince meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan dedeş, Erdem Bayık

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Gökhan Süzen dk. 83 ?), Ziya Alkurt, İsmail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Khendi dk. 69), Furkan Şeker (Serdar Karaman dk. 90 ?), Kerem Can Akyüz

Yedekler: Asil Kaan, Taha Can, Burak Altıparmak, Mbamba

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Sinan Kurt (Atakan dk. 81), Ayuk, Burhan (Beykan dk. 86 ?), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Caner (Nelson dk. 78), Numan Çürüksu, Lumanza, Anıl Karaer

Yedekler: Abdülaziz Demircan, Galip Güzel, Cardinal, Mathew

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Hasan (dk. 55), Ayuk (dk. 90) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Recep (Denizlispor), Numan, Karcemarskas, Anıl, Muhammed, Ayuk (Osmanlıspor)