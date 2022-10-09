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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Pendikspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 8. haftasında Denizlispor, evinde ağırladığı Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


22. dakika Mustafa'nın ceza sahası ön çizgisinde Ömer ile yaptığı verkaç sonrası içeri girdiği anda araya giren savunma topu kornere gönderdi.


34. dakikada Regattin'in kaleyi cepheden gören noktada vurduğu top, savunmaya çarparak oyun alanında kaldı.


52. dakikada Ali Han'ın verdiği topu ceza sahası ön çizgisinde kontrol eden Görkem, rakibini geçtikten sonra şut çekti. Kaleci son anda uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.


60. dakikada kontratağa çıkan Denizlispor'da Okan'ın metrelerce sürdüğü topu önünde bulan Mustafa, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı az farkla dışarı gönderdi.


75. dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Berkay, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Burak Cansız, Mert Bulut


Denizlispor: Abülkadir, Oğuz, Muhammet Özkal, Hakan, Erdal, Emre, Okan (Bekir dk. 83?), Muhammed Gönülaçar, Mustafa, Ömer, Asım (Samet Emre dk. 83 ?)


Yedekler: Hüseyin, Emre, Emir, Ahmet, Mehmet, Berkant


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Pendikspor: Burak, Ferhat, Berkay, Hasan, Kadir, Mesut, Hasan, Ahmet Yazar (Samet Asatekin dk. 85 ?), Regattin (Enes dk. 90 ?), Ali Han (Gökcan dk. 63), Görkem (Oltan dk. 85 ?)


Yedekler: Murat Akşit, Murat Akca, Nikolic, Erhan, Ruhan Arda, Umut Yaşar


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Gol: Erdem (dk. 75) (Pendikspor)


Sarı kartlar: Berkay, Enes, Erdem (Pendikspor), Hakan, Ömer, Emre, Muhammet Gönülaçar (Denizlispor)

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