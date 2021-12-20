Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 18. haftasında Denizlispor evinde konuk ettiği Ümraniyespor'un 1-0'lık mağlup etti.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Ümraniyespor atağa geçtiği sırada Yacine Bammou ceza sahası içerisindeki sert vuruşunda top kaleciye çarparak dışarı çıktı. Korner kararı ardından Kartal Kayra Yılmaz asist pasını vererek kafa vuruşuyla Antonio Mrsıc takımını öne geçirdi. 0-1
52. dakikada Ümraniyespor oyuncusu Yacine Bammou topu uzun bir süre sürmesinin ardından ceza sahasına yakın noktadan yaptığı sert vuruşu filelerle buluşmak üzereyken yeşil-siyahlı kaleci Hüseyin Altıntaş kurtardı.
75. dakikada baskıya devam eden Ümraniyespor oyuncusu Yusuf Emre Gültekin uzaktan vurduğu şut ile meşin yuvarlağını filelerle buluşturmak isterken top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
81. dakikada Denizlispor'dan Brıce Dja Djedje, atağa geçtiği sırada ceza sahasına yakın noktadan vurduğu sert şut Orkun Özdemir'in kucağında kaldı.
Stat: Atatürk Stadyumu
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Şengül, Bersan Duran,
Denizlispor: Adam Stackhowıak (Hüseyin Altıntaş dk. 46), Hakan Çinemre, Asım Hamzaçebi (Muhammed Gönülaçar dk. 46), Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Emre Sağlık dk. 77), Bekir Turaç Böke Veton Tusha dk. 46), Leo Schwechlen, Bünyamin Balat (Erdal Akdarı dk. 84 ?), Gökhan Süzen, Brahim Darri, Brıce Dja Djedje
Yedekler: Muhammet Özkal, Burak Gümüştaş
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Alim Öztürk, Idrıssa Camara, Yacıne Bammou (Olanrewaju Kehınde 90+4 ?), Onur Ayık (Yonathan Del Valle dk. 84 ?), Emre Nefiz (Tahsin Hacımustafaoğlu dk. 90+4 ?), Oğuz Gürbulak, Antonıo Mrsıc (Yusuf Emre Gültekin dk. 66), Kartal Kayra Yılmaz, Tomıslav Glumac, Faruk Can Genç
Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Can Karagöz, Yiğithan Güveli, Muammer Denizhan Taşkan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Mrsic (dk. 21) (Ümraiyespor)
Sarı kartlar: Gökhan (Denizlispor), Faruk, Oğuz (Ümraiyespor)