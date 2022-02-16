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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 - Altınordu: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 25. haftasında A. Denizlispor evinde Altınordu'yu ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


2. dakikada sol kanattan Gökhan'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda top kaleci Ali'de kaldı.


34. dakikada Gökhan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ömer topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.


58. dakikada Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Kubilay, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0


64. dakikada İlhan'ın pasıyla kaleci Ali Emre karşı karşıya kalan Ömer'in şutunda Ali Emre topu kornere çeldi.


77. dakikada Lopes'in kaptırdığı topu önünde bulan Ali'nin rakiplerini geçtikten sonra ceza sahası ön çizgisinde vurduğu meşin yuvarlak kaleci Stachoiwiak kaldı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Kemal Elmas


Denizlispor: Stachoiwiak, Gökhan, Schwechien, Muhammet Özkal, Emre (Lopes dk. 45), Djedje (Asım dk. 80 ?), Özer (Aissati dk. 62), İlhan, Muhammed Gönülaçar, Mayi (Mustafa dk. 26), Ömer (Bekir dk. 80 ?)


Yedekler: Abdülkadir, Oğuz, Ahmet, Muhammed Eren


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Altınordu: Ali Emre, Ali, Volkan, Yusuf Yalçın (Anıl dk. 83 ?), Furkan, Ahmet İlhan, Recep (Sami dk. 69), Kubilay, Kürşad, Kenan (Metehan dk. 69), Ahmet Dereli (Hüsamettin dk. 60)


Yedekler: Serhat, Şeref, Muzaffer, Rıdvan, Feyttullah, Yusuf Can


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Gol: Kubilay (dk. 58 k.k.) (Altınordu)


Sarı kartar: Emre, Muhammed Gönülaçar (Denizlispor)

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