Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 - Altınordu: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 10. haftasında A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Altınordu'ya 2-1 yenildi.
Maçtan dakikalar
29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bekir, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
35. dakikada Ahmet Dereli'nin kalecinin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmet İlhan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
46. dakikada Asım'ın ceza saha içi sol çaprazdan vurduğu topu, kaleci son anda kurtararak uzaklaştırdı.
67. dakikada Emircan'ın yaptığı ortada seken topu önünde bulan Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
80. dakikada sol kanattan Ahmet İlhan'ın yerden yaptığı ortada topu önünde bulan Emircan, not pozisyonda meşin yuvarlağı üst direkten dışarı gönderdi.
88. dakika Gökhan'ın yaptığı ortada dönen topu kontrol eden Bekir, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Uğur Sarı, Ferdi Karadoruk
Denizlispor: Hüseyin, Samet, Muhammed, Oğuz (Hakan dk. 90 ?), Emre, Asım (Djedje dk. 69), Mustafa, Erdal, Gökhan, Berkant (Okan dk. 69), Bekir
Yedekler: Abulkadir, Emir, Oğuzhan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Altınordu: Ali Emre, Yusuf Can (Emircan dk. 46), Erdi, Rahmi, Rıdvan, Ali, Kürsad (Muzaffer dk. 61) (Safa dk. 89), Kubilay, Metehan, Ahmet İlhan (Volkan dk. 89 ?), Ahmet Dereli (Bertuğ dk. 44)
Yedekler: Serhat, Yusuf, Alperen, Furkan, Sami
Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman
Sarı kartlar: Yusuf Can, Kürşat, Rahmi (Altınordu), Emre, Hakan (Denizlispor)
Goller: Ahmet İlhan (dk. 35 ve 67) (Altınordu), Bekir (dk. 88) (Denizlispor)