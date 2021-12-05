Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 - Bursaspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 15. haftasında Denizlispor evinde konuk ettiği Bursaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Bursaspor oyuncusu ceza sahası çizgisinden İsmail Yüksek'in vuruşu ile top direğe çarpması neticesinde dışarı çıktı. Sol köşeden kullanılan korner vuruşuyla birlikte meşin yuvarlığı kafa vuruşları ile auta gitti.
35. dakikada Bursaspor oyuncusu Elton Acolatse ceza sahasına yakın noktadan verdiği pasını Massimo Bruno sert vuruşu ile kalecinin kurtaramaması sonucunda meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 0-1
40. dakikada Denizlispor defansta savunmaya geçtiği sırada yeşil-beyazlı konuk takım oyuncusu Namık Alaskarov'un ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleyle buluştu. Denizlispor ile fark 2'ye çıktı. 0-2
61. dakikada atağa geçen yeşil-siyahlı takımın oyuncusu Ismail Aissati pasını verdiği oyuncu Brahım Darri ceza sahasına hızla yaklaştı ve ardından kaleciyi şaşırtan Darri sert vuruşu ile meşin yuvarlağını filelerle buluşturdu. 1-3
Stat: Atatürk Stadyumu
Hakemler: Onur Özütoprak, Sezgin Çınar, Cem Özbay,
Denizlispor: Adam Stackhowıak, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu(Brahım Darri dk. 46), Özer Özdemir, Okan Derici (Asım Hamzaçebi dk. 58), Oğuz Yılmaz, Ismail Aissati, Gökhan Süzen (Emre Sağlık dk. 90+2 ?), İlhan Depe (Bekir Turaç Böke dk. 46), Kevın Selom Mayı, Brıce Dja Djedje (Ogenyı Onazı dk.79)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Leo Schwechlen
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Bursaspor: Erhan Erentürk, Namık Alaskarov (Kerem Şen dk. 88 ?), Hasan Ayaroğlu, Tim Matavz (Batuhan Kör dk. 79), Taha Altıkardeş, Mert Yılmaz, Nıcolas Maurıcıo Zalazar, Burak Altıparmak, Massımo Bruno (Crıstobal Andres Jorquera Torres dk. 88 ?), İsmail Yüksek (Tuğbey Akgün dk. 70), Elton Acolatse (Onur Atasayar dk. 79)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Vefa Temel, Furkan Emre Ünver, Kubilay Sönmez, Uğur Kaan Yıldız
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Goller: Brahım Darri (dk. 61) (Denizlispor), Massımo Bruno (dk. 35), Namık Alaskarov (dk. 40), Tim Matavz (dk. 59) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Abdulkadir Sünger (dk. 37) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Özer Özdemir, Hakan Çinemre, (Denizlispor), Erhan Erentürk, Elton Acolatse, İsmail Yüksek (Bursaspor)