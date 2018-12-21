Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 - İstanbulspor: 0

Lig'in 17. haftası açılış maçında Denizlispor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada orta sahadan kazanılan topla ceza alanı çizgisinin yakınına kadar 2 rakibini çalımlarla geçen Burak Çalık'ın doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta top direğin yanından az farkla auta gitti.

16. dakikada Ziya'nın ceza alanı içerisine yaptığı ortada müsait pozisyonda topa yükselen Mahmet'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

39. dakikada İstanbulspor savunmasının yaptığı pas hatasında topu önünde buluna Ziya, ceza alanı içerisine kadar girdi. Pas vermek yerine şansını deneyen Ziya'nın kötü vuruşunda top savunmaya çarparak kaleci Muhammed'de kaldı.

42. dakikada orta sahadan kazandığı top ile ceza alanı içerisine düzgün bir orta yapan Clesio'nun vuruşunu hiçbir takım arkadaşı dokunamayınca top Denizlispor savunmasının müdahalesiyle taca gitti.

55. dakikada Ziya'nın sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Recep kafa vuruşu ile meşin yuvarlak fileler ile buluştu. 1-0

89. dakikada ceza alanı içerisinde uzaklaştırılmak istenen topu önünde bulunan Muhsün Yılmaz'ın sert şutu savunmadan kornere gitti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Ali Tuna,

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Burak Altıparmak dk. 82 ?), İsmail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Cihan Özkaymak dk. 86 ?), Burak Çalık (Tsidell dk. 78), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı

Yedekler: Asil Kaan, Taha Can, Cenk Güvenç, Seddar Karaman

Teknik Direktör: Yücel İldiz

İstanbulspor: Muahmmed Alperen Uysal, Wellington, Ali Dere (Muhammed Demirci dk. 66), İbrahim Yılmaz (İbrahim Halil Çolak dk. 78), Onur Ergün, Aldin Cajic, Patrick, Tuncer Duhan Aksu, Perovic, Asım Hamzaçebi (Muhsin dk. 73), Clesio

Yedekler: Umut Kaya, Muammer Sarıkaya, Murat Duruer, Barış Örücü

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Recep Niyaz (dk. 55) (Denizlispor)

Sarı kart: Muhammed Demirci (İstanbulspor)