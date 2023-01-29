İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 - Manisa FK: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 22. haftasında A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


14. dakikada Emre'nin sağ kanattan ortasında Bekir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe vurduktan sonra kaleciye çarparak kornere gitti.


17. dakikada kullanılan korner atışında ceza sahasında yaşanan karambolde Oğuz yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mustafa, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


27. dakikada köşe vuruşunda topun Oğuz'un eline çarpması sonucu VAR'a giden hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gakpa, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 1-1


52. dakikada Mustafa'nın derinlemesine pasında ceza sahası içine giren Özer, karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kaleciye nişanladı.


90. dakikanın uzatma anlarında iki takımın teknik direktörleri kırmızı kart gördü.



Stat: Atatürk


Hakemler: Yunus Dursun, Deniz Turgut, Sezgin Çınar


Denizlispor: Hüseyin, Gökhan, Hakan, Oğuz, Emre, Djedje, Muhammed Özkal (Schwechlen dk. 38), Muhammed Gönülaçar, Bekir, Mustafa, Özer


Yedekler: Abdulkadir, Asım, Ömer, Okan, Erdal, Mehmet Eren, Berkant, Samet Emre, Oğuzhan


Teknik Direktör: Giray Bulak


Manisa FK: Samet, Ba, Domgjoni, Ayberk (Çağrı dk. 81 ?), Muhammet Taha, Diallo, Prib (Tabla dk. 62), Burak, Gakpa (Da Silva dk. 81 ?), Batuhan (Kadir Kaan dk. 53), Adem (Mehmet dk. 62)


Yedekler: Muhammed Birkan, Anıl, Mert Ali, Fırat, Oktay


Teknik Direktör: Levent Eriş


Goller: Mustafa (dk. 17) (Denizlispor), Gakpa (dk. 27) (Manisa FK)


Kırmızı kartlar: Giray Bulak (Denizlispor), Levent Eriş (Manisa FK)


Sarı kartlar: Gakpa, Muhammet Taha, Domgjoni (Manisa FK), Schwechlen (Denizlispor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.