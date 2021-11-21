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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

Lig'in 13. haftasında Denizlispor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Karşılaşma Denizlispor'un 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


24. dakikada Keçiörengücü yaptığı baskı ile çok hızlı ilerleyerek Hamza Gür'ün vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 0-1


63. dakikada Kevin Mayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Okan Derici'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


84. dakikada Gökhan Süzen'in kullandığı serbest vuruşta Hakan Cinemre topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. 2-1



Stat: Atatürk Stadyumu


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi Karadoruk


Denizlispor: Adam Stackhowiak, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu (Muğdat Çelik dk. 74), Özer Özdemir, Ismail Aissati, Gökhan Süzen, İlhan Depe (Okan Derici dk. 60), Brahim Darri (Leo Schwechlen dk. 60), Ömer Şişmanoğlu (Muhammet Özkal dk. 90 ?), Brice Dja Djedje, Ogenyi Onazi (Kevin Mayi dk. 60)


Yedekler: Abdulkadir Sünger, Muhammed Gönül Açar


Teknik Direktör: Bulut Turhan


Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Mehmet Dingil, Hamza Gür (Ogün Bayrak dk. 74), Taşkın Çalış, Aldulkadir Korkut (Ömer Uzun dk. 88 ?), Issa Djıbrıla, Fatih Solmaz, Ibrahim Olawoyin, Yaw Ackah (Ali Yavuzkol dk. 68), Emeka Eze


Yedekler: Boran Güngör, Haşim Sarman, Erdem Beytaş, Uğur Utlu, Talha Yünkuş, Berkan Turan


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Okan Derici (dk. 63), Hakan Çinemre (dk. 84) (Denizlispor), Hamza Gür (dk. 24) (Ankara Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Adam Stackhowiak, Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre (Denizlispor), Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

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