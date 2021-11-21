Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)

Lig'in 13. haftasında Denizlispor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Karşılaşma Denizlispor'un 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Keçiörengücü yaptığı baskı ile çok hızlı ilerleyerek Hamza Gür'ün vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 0-1

63. dakikada Kevin Mayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Okan Derici'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

84. dakikada Gökhan Süzen'in kullandığı serbest vuruşta Hakan Cinemre topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. 2-1

Stat: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi Karadoruk

Denizlispor: Adam Stackhowiak, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu (Muğdat Çelik dk. 74), Özer Özdemir, Ismail Aissati, Gökhan Süzen, İlhan Depe (Okan Derici dk. 60), Brahim Darri (Leo Schwechlen dk. 60), Ömer Şişmanoğlu (Muhammet Özkal dk. 90 ?), Brice Dja Djedje, Ogenyi Onazi (Kevin Mayi dk. 60)

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Muhammed Gönül Açar

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Mehmet Dingil, Hamza Gür (Ogün Bayrak dk. 74), Taşkın Çalış, Aldulkadir Korkut (Ömer Uzun dk. 88 ?), Issa Djıbrıla, Fatih Solmaz, Ibrahim Olawoyin, Yaw Ackah (Ali Yavuzkol dk. 68), Emeka Eze

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Sarman, Erdem Beytaş, Uğur Utlu, Talha Yünkuş, Berkan Turan

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Okan Derici (dk. 63), Hakan Çinemre (dk. 84) (Denizlispor), Hamza Gür (dk. 24) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Adam Stackhowiak, Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre (Denizlispor), Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)