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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Boluspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 27. haftasının açılış maçında A. Denizlispor evinde Boluspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


17. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Özer, meşin yuvarlağı sağ direğin üst kösesinden ağlarla buluşturdu. 1-0


30. dakikada Gökhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Özer, meşin yuvarlağı az farkla sağ direğin yanından dışarı gönderdi.


38. dakikada Özer'in yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören noktada gelişine vurduğu meşin yuvarlak, sağ direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


49. dakikada Gökhan'ın sağ çaprazdan ortasında iyi yükselen Roshi'nin kafa vuruşunda top az farkla sol direğin yanında dışarı çıktı.


59. dakikada Emre'nin sağ kanattan ortasında topu önünde bulan Ömer, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0


70. dakikada Gökhan'ın kullandığı korner vuruşunda topu kafayla ağlarla buluşturan Bekim'in golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Suat Arslanboğa, Cem Özbay, Deniz Turgut


Denizlispor: Abdulkadir, Schwechlen, Oğuz, Emre (Muhammet Özkal dk. 71), Gökhan, Djedje, Özer (Asım dk. 84 ?), İlhan, Muhammed, Mayi (Mustafa dk. 69), Ömer (Bekir dk. 83 ?)


Yedekler: Hüseyin, Hakan, Erdal, Ahmet, Mehmet Eren


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Boluspor: Bartu, Bülent, Fethi, Emin, Hakan (Abdurrahim dk. 44), Abdurrahman, Bertu Alican (Bregu dk. 79 ?), Berk (Bekim dk. 46), Gökhan, Roshi, Kasongo (Tugay dk. 85 ?)


Yedekler: Dolunay, Eray, Kemal, Arda Hilmi, Novak, Ali


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Goller: Özer (dk. 17), Ömer (dk. 59) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Emre, Ömer, Oğuz (Denizlispor), Bertu Alican (Boluspor)

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