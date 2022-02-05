İhlas Haber Ajansı

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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Eyüpspor: 2

2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


23. dakikada Umut Bulut'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Dibba'nın sert şutu filelerle buluştu. 0-1


35. dakikada Sekidika'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2


59. dakikada Ahmed Ildız'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Umut'un Bulut'un kafa vuruşunu kaleci Adam Stackhowiak kornere çeldi.


66. dakikada Emre'nin ortasında ceza sahası içinde Kevin Mayi topu ağlara gönderdi. 2-1


73. dakikada Gökhan Süzen'in köşe atışında ceza sahası içinde Bekir Turç'ın kafa vuruşu filelere gitti. 2-2





Stat: Atatürk


Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Suat Güz


Denizlispor: Adam Stackhowiak, Mustafa Çeçenoğlu (Özer Özdemir dk. 57), Leo Schwechlen, Bünyamin Balat (Kevin Mayi dk. 46), Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Tiago Lopes dk. 81 ?), İlhan Depe (Asım Hamzaçebi dk. 88 ?), Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu (Bekir Turaç Böke dk. 57), Brice Dja Djedje


Yedekler: Abdulkadir Sünger, Erdal Akdarı, Alaattin Öner, Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Eyüpspor: Emrullah Şalk, Popov, Yalçın Kılınç, Melontsa Teddy William Mezague, Pa Amat Dibba, Timur Temeltaş (Bekir Yılmaz dk. 90+1 ?), Bülent Uzun, Ahmed Ildız (Caner Hüseyin Bağ dk. 81 ?), Jesse Sekidika (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 72), Stephane Badji, Umut Bulut


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mikail Okyar, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin, Mete Kaan Demir,


Teknik Direktör: Zafer Turan


Goller: Kevin Mayi (dk. 66), Bekir Turaç Böke (dk. 73) (Denizlispor), Pa Amat Dibba (dk. 23), Umut Bulut (dk. 36) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: Emre Sağlık, Bekir Turaç Böke (Denizlispor), Umut Bulut (Eyüpspor)

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