Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Eyüpspor: 2

2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Umut Bulut'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Dibba'nın sert şutu filelerle buluştu. 0-1
35. dakikada Sekidika'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
59. dakikada Ahmed Ildız'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Umut'un Bulut'un kafa vuruşunu kaleci Adam Stackhowiak kornere çeldi.
66. dakikada Emre'nin ortasında ceza sahası içinde Kevin Mayi topu ağlara gönderdi. 2-1
73. dakikada Gökhan Süzen'in köşe atışında ceza sahası içinde Bekir Turç'ın kafa vuruşu filelere gitti. 2-2
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Suat Güz
Denizlispor: Adam Stackhowiak, Mustafa Çeçenoğlu (Özer Özdemir dk. 57), Leo Schwechlen, Bünyamin Balat (Kevin Mayi dk. 46), Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Tiago Lopes dk. 81 ?), İlhan Depe (Asım Hamzaçebi dk. 88 ?), Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu (Bekir Turaç Böke dk. 57), Brice Dja Djedje
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Erdal Akdarı, Alaattin Öner, Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Popov, Yalçın Kılınç, Melontsa Teddy William Mezague, Pa Amat Dibba, Timur Temeltaş (Bekir Yılmaz dk. 90+1 ?), Bülent Uzun, Ahmed Ildız (Caner Hüseyin Bağ dk. 81 ?), Jesse Sekidika (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 72), Stephane Badji, Umut Bulut
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mikail Okyar, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin, Mete Kaan Demir,
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Kevin Mayi (dk. 66), Bekir Turaç Böke (dk. 73) (Denizlispor), Pa Amat Dibba (dk. 23), Umut Bulut (dk. 36) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Emre Sağlık, Bekir Turaç Böke (Denizlispor), Umut Bulut (Eyüpspor)