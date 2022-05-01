Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 35. haftasında A. Denizlispor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
26. dakikada sol kanattan Sallalich'in ortasında penaltı noktası üzerinde Barış, topu ağlara yolladı. 0-1
32. dakikada Gökhan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz'un kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.
52. dakikada İlhan'ın sağ çaprazdan pasıyla kaleci Übeyd ile karşı karşıya kalan Ömer, topu filelere gönderdi. 1-1
64. dakikada orta alandan topu sürerek ceza sahası içerisine kadar giren Musa'nın sol çaprazdan sert şutu kaleyi bulmadı.
78. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Djedje'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 2-1
90. dakikada Djedje'nin derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Erdal'ın şut direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Şahan Yılmaz, Oğuz Kağan Çalışır
Denizlispor: Abdülkadir, Gökhan, Schwechlen, Oğuz, Özer (Asım dk. 83 ?), Lopes, Djedje, İlhan (Erdal dk. 84 ?), Muhammed, Mayi (Bekir dk. 79), Ömer (Emre dk. 67)
Yedekler: Hüseyin, Mustafa, Muhammet, Ahmet, Muhammed Eren, Mehmet Eren
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Gençlerbirliği: Übeyd, Musa (Rahmetullah dk. 81 ?), Gökhan, Metehan, Ömürcan (Arda dk. 81 ?), Muhammed Bayır, Sallalich (Aksel dk. 56), Tshibola, Grechyshkin, Barış (İlker dk. 90 ?), Lima
Yedekler: Atalay, Mert, Eleke, Abdullah, Furkan, Sam
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Barış (dk. 26) (Gençlerbirliği), Ömer (dk. 52), Djedje (dk. 78) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Lima, Tshibola (Gençlerbirliği), Gökhan, Muhammed, Özer (Denizlispor)