Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Gençlerbirliği: 2

Lig'in 6. haftasında A. Denizlispor evinde ağırladığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza alanına ortasına gönderilen topla buluşan Ömer, penaltı noktasından plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

12. dakikada Mustafa ile Barış'ın ceza sahası içindeki mücadelesi sonrası VAR'dan uyarı alan hakem, izlediği pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına geçen İlker, yerden plase vuruşla kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1

21. dakikada Gökhan'ın vuruşu sonrası kaleciden dönen top Oğuz'un önünde kaldı. Oğuz, penaltı noktasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

28. dakikada Ömer'in yaklaşık 30 metreden vuruşunda kaleci son anda topu çeldi ama top yan direkten döndü. Pozisyonu takip eden Mustafa'nın kale sahası sol çaprazından şutu yine direkten döndü. Tehlikeyi defans uzaklaştırdı.

53. dakikada serbest vuruşu kullanan Gökhan, barajdan dönen topu gelişine vurarak ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tarık Güldal, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu

Denizlispor: Abdülkadir, Gökhan Süzen, Oğuz (Hakan Çinemre dk. 78 ?), Schwechlen, Emre, Okan (Berkant dk. 62), Muhammed, Mustafa, Ömer, Mayi (Erdal dk. 27), Asım (Oğuzhan dk. 78 ?)

Yedekler: Hüseyin, Muhammed Özkan, Bekir, Muhammed Eren, Alaattin, Ahmet,

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gençlerbirliği: Übeyd, Musa (Seyit dk. 61), Mert, Abdullah, Aksel (Belyaev dk. 84 ?), Ahmet Arda, Gökhan Gül, Barış, Grechyshkin, Serdarcan, İlker (Sami dk. 89 ?)

Yedekler: Onur, Atalay, Ataberk, Zafer, Kağan, Ahmet Enes, Ulusoy

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Ömer (dk. 6), Oğuz (dk. 21) (Denizlispor), İlker (dk. 12), Gökhan (dk. 53) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Mustafa, Oğuz, Emre, Berkant (Denizlispor)