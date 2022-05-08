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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Menemenspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 36. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Menemenspor'u 2-1 yendi.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Mayi'nin sol çaprazdan gönderdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Ömer düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


23. dakikada yapılan ortada kaleci Abdülkadir'in eliyle kaçırdığı topu Ahmet ağlara gönderdi. 1-1


34. dakikada İlhan'ın ortasına iyi yükselen Mayi'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.


51. dakikada köşe vuruşundan seken topu önünde bulan Ömer'in şutunda savunma meşin yuvarlağı çizginin önünden kafayla uzaklaştırdı.


76. dakikada ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan Lopes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Hasan Hüseyin Tetik


Denizlispor: Abdülkadir, Erdal (Muhammet Özkal dk. 84 ?), Schwechlen, Oğuz, Lopes, İlhan, Djedje (Asım dk. 49), Muhammed, Aissati (Emre Sağlık dk. 84 ?), Mayi (Bünyamin dk. 85 ?), Ömer (Bekir Turaç dk. 61)


Yedekler: Hüseyin, Ali Eren, Mustafa, Ahmet, Muhammed Eren


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Menemenspor: Batuhan, Oğuzhan Çapar, Ömer Şahbaş, Sinan (Sabbah dk. 87 ?), Emre Batuhan (Seyfettin dk. 74 ?), Cisse, Abdullah Aydın (Oğuzhan Aydoğan dk. 80 ?), Enes, Gomes (Muhammed Himmet dk. 80 ?), Ahmet, Kehinde


Yedekler: Murat, İsmail, Cem, Emre Özel, Kerem, Abdullah Karataş,


Teknik Direktör: Recep Yazıcı


Goller: Ömer (dk. 7), Lopes (dk. 76 ) (Denizlispor), Ahmet (dk. 23) (Menemenspor)


Kırmızı kart: Mayi (dk. 90) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Djedje, Bekir Böke, Ömer, Aissati (Denizlispor), Oğuzhan Çapar, Gomes, Kehinde, Cisse (Menemenspor)

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