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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Tuzlaspor: 4

Spor Toto 1.

Lig'in 32. haftasında A. Denizlispor, evinde Tuzlaspor'u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


4. dakikada sol kanattan rakiplerini geçen Ezeh'in ortasında ceza sahası içinde Harris, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


13. dakikada sol kanattan Ezeh'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet'in şutunda top üstten dışarı çıktı.


45. dakikada Çekdar'ın şutunda top üst direkten oyun alınana döndü. Dönen topu Diack, filelerle buluşturdu. 0-2


55. dakikada Ahmet'in sol çaprazdan serbest vuruşunda top ağlara gitti. 0-3


73. dakikada Rotman'ın ceza sahası ön çizgisinden sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


78. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Bekir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3


85. dakikada rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Ezeh, topu ağlara yolladı. 1-4


90. dakikada Denizlispor'un kullandığı köşe atışında arka direkte Hakan kafayla topu filelere gönderdi. 2-4



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Adem Cinek, Sezgin Çınar, Suat Güz


Denizlispor: Abdulkadir, Emre Sağlık (Lopes dk. 46), Schwechlen, Hakan, Gökhan (Oğuz dk. 72), Aissati, Djedje, Muhammed (Özer dk. 46), Mustafa (İlhan dk. 46), Mayi (Bekir dk. 72), Ömer


Yedekler: Hüseyin, Ali Eren, Asım,


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan, İsmail, Posmac, Ferhat, Harris, Rotman, Diack, Ezeh (Kulakov dk. 88?), Ahmet (Sedat dk. 60), Çekdar (Safa dk. 70)


Yedekler: Angeler, Bardhi, Samet, Ömer, Mustafa Emre


Teknik Direktör: Şenol Fidan


Goller: Harris (dk. 4), Diack (dk. 45), Ahmet (dk. 55), Ezeh (dk. 85) (Tuzlaspor), Bekir (dk. 78), Hakan (dk. 90) (Denizlispor)


Kırmızı kart: Harris (dk. 76) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Ferhat, Ezeh (Tuzlaspor), Mustafa, Hakan, Djedje (Denizlispor)

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