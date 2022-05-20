Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 - BB Erzurumspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in son haftasında Denizlispor evinde ağırladığı BB Erzurumspor'u 4-0 yendi.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Özer'in ceza sahası içerisinden gönderdiği topla buluşan Mayi'nin gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına döndü.
18. dakikada Özer'in kaleyi cepheden gören noktadan şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
19. dakikada Gökhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Oğuz, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada İlhan'ın yakın mesafeden vuruğu top direkten döndü. Devam eden oyunda Lopes'in ceza sahası ön çizgisi yakınından vurduğu top az farkla sol direğin yanından dışarı çıktı.
24. dakikada Ömer'in pasında Gökhan, sert vuruşla meşin yuvarlağı kelecinin sağından filelere yolladı. 2-0
42. dakikada İlhan'ın sağ kanatta yaptığı ortada Ömer'in kafa vuruşu ağlara gitti. 3-0
90. dakikada penaltı noktasından Okan'ın çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Bersan Duran
Denizlispor: Abdülkadir, Schwechlen, Erdal, Oğuz (Hakan dk. 65), Lopes, Muhammed, Özer, Gökhan (Mustafa dk. 65), İlhan (Okan dk. 76 ?) Mayi (Asım dk. 48), Ömer (Bekir Turaç dk. 48)
Yedekler: Ali Eren, Emre, Ahmet, Bünyamin, Muhammet Eren
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
BB Erzurumspor: Mehmet Göktüğ (Erkan dk. 46), Ufuk, Gökhan (Hüseyin dk. 46), Aykut (Yakup dk. 67), Batuhan, Ahmet Canbaz (Muhammed Emin dk. 84 ?), Alican, Malle, Shala, Süleyman, Rosheuvel (Eyüp dk. 67)
Yedekler: Enes, Yusuf, Murat,
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Goller: Oğuz (dk. 19), Gökhan (dk. 24), Ömer (dk. 42), Okan (dk. 90) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Abdülkadir, Muhammed (Denizlispor)