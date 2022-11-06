Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 - Tuzlaspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 12. haftasında A. Denizlispor, konuk etiği Tuzlaspor'u 4-3 yendi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada taçtan gelen topa İsmail'in elle oynaması sonucu VAR'ın uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ömer, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
8. dakikada ceza sahası içinde Denizlispor'un uzaklaştıramadığı topla buluşan Cisse, rahat bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara bıraktı. 1-1
30. dakikada Berkant'ın sağ çaprazdan vurduğu top savunmaya çarparak penaltı noktasında bulunan Ömer'in önünde kaldı. Ömer, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 2-1
35. dakikada sol çaprazdan Adeniyi'nin gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Bünyamin, kaleye yönünü çevirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2
47. dakikada Mustafa'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top sağ direğin dibinden ağlara gitti. 3-2
51. dakikada sol çaprazdan ceza sahasını içine rakiplerini çalımlayarak giren Mustafa'nın vurduğu top, savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. 4-2
80. dakikada ceza sahası içinde Bünyamin'in Muhammed'le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adeniyi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-3
Hakemler: Adem Cinek, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Şengül
A. Denizlispor: Hüseyin, Hakan, Muhammed, Berkant (Okan dk. 62), Gökhan, Muhammed, Djedje, Emre, Bekir, Mustafa, Ömer (Erdal dk. 90 ?)
Yedekler: Ali Eren, Şerefhan, Asım, Emre, Alaattin, Samet, Melik, Oğuzhan
Teknik Direktör: Giray Bulak
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Yahaya (İbrahim dk. 64), Gökhan Akkan, İsmail (Emirhan dk. 64), Ogün, Cisse, Mata (Mehmet dk. 82?), Erol Can (Kone dk. 59), Mustafa Emre (Muhammed Demirci dk. 82 ?), Bünyamin, Adeniyi
Yedekler: Angeler, Olatunbosun, Kerem, Savıc
Teknik Direktör: Barış Yılmazer
Goller: Ömer (dk. 5), (dk. 30), Mustafa (dk. 47) (dk. 51) (Denizlispor), Cisse (dk. 8), Bünyamin (dk. 35), Adeniyi (dk. 80) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Emre, Mustafa, Gökhan, Djedje, Hüseyin (Denizlispor)