Spor Toto 1 Lig: Denzilispor: 0- Ümraniyespor: 0

Lig'in 25. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe vuruşunda hava topuna yükselen Abdülekerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

12. dakikada Denizlispor savunmasını aşan topta ceza alanı içerisine kadar giren ve kaleci Stackhowiak ile karşı karşıya kalan Atabey'in şutu direğinden yanından az farkla auta gitti.

15. dakikada Ümraniyespor yarı alanında gönderilen uzun pas ile buluşan ve ceza alanına kadar giren Vasilogıannis'in çektiği sert şut Denizlispor savunmasına çarparak kaleci Stackhowiak'da kaldı.

20. dakikada gelişen Denizlispor atağında topu önünde bulan Aissati'nin ceza alanı çizgisi yakınından çektiği ve sert şut kaleciyi aşarak direğinde yanından az farkla auta gitti.

67. dakikada orta sahadan gönderilen pasta topu önüne alan Burak Çalık'ın açısını kaybetmesine rağmen yerden çektiği sert şut kaleci Burak Öğür'ün ellerinde kaldı.

77. dakikada Recep Niyaz'ın ceza alanında yaptığı ortada topu yükselen Abdülekrim Bardakçı'nın kafa vuruşu üst direkten geri döndü.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, Gökmen Baltacı, Murat Şener

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Gökhan Süzen dk. 88 ?), İsmail Aissati, Recep Niyaz, Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı, Mbabmba (Burak Çalık dk. 53), Kehendi (Mehmet Akyüz dk. 71)

Yedekler: Asil Kaan, Gökhan Süzen, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak, Burak Çalık Seddar Karaman

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Ümraniyespor: Burak Öğür Aaron, Vasilogıannis (Bahadır Taşdelen dk. 90 ?), Leandro (Baubacar dk. 79), Serkan Göksu (Madinda dk. 69), Alaaddin Okumuş, Recep Aydın, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal, Atabey Çiçek

Yedekler: Metin Erol, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Uğur Aygören, Merthan Açıl, Baubacar, Madinda

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Hasan (dk. 55), Ayuk (dk. 90) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Kehendi, Aissati, Alperen Babacan (Denizlispor), Alaaddin Okumuş, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)