Sportif yetenek taramasında yeni dönem başladı

Denizli'de 5. sınıfta öğrenim gören 2 bin 916 öğrenci taramadan geçecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortak çalışması olan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde çalışmalara yeniden start verildi. Antrenörler ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinden oluşan uzman bir ekiple yeni dönemin ilk çalışması Lütfi Ege Anadolu Lisesinde yapıldı.

Bilimsel veriler kullanılıyor

8 farklı istasyonda boy-kilo, esneklik, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, geriye sağlık topu atma, çabukluk-çeviklik ve 20 mt sürat koşusu gibi alanlarda yetenekleri test edilen çocukların ölçüm sonuçları veri tabanına kaydediliyor. Elde edilen sonuçlar Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı veri tabanına kaydediliyor. Analiz edilecek sonuçlara göre öğrenciler, yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirilecek. İlerlemesi takip edilecek sporculardan belirli kriterler dahilinde seçilenler ise elit düzeyde sporcuların yetiştirildiği Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri bünyesine davet edilecek.

Pandemi başlayınca ara verilmişti

Üç yıl önce ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik başlayan projede 2020 yılının ilk aylarında dünyayı etkileyen korona virüs pandemisi dolayısıyla ara verilmiş ve geçen süreçte yapılamamıştı. Sabah saatlerinde başlayan taramalar esnasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile projeden sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Çağlar ziyarette bulunarak çalışmaları yerinde izledi.

“Spor altyapısına yetenek keşfi yapılıyor”

Proje koordinatörü Enver Tarhan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müdürü İbanoğlu, yaptığı açıklamada projenin devamlı hale gelmesinin önemine değindi. Ülkemizde ki spor altyapısının sistemli ve sağlam temeller üzerinde yükselmesi için yapılan bu çalışmaların çok değerli olduğunu belirten İbanoğlu, analiz edilen sonuçlara göre öğrencilerin yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirileceğini kaydetti.

Veliler e-devletten sonuçları görebilecek

Sportif Yetenek Taramasının il merkezinin ardından 13 Ocak Perşembe günü Tavas ilçesinden başlayarak sırasıyla tüm ilçelerde yapılacağı kaydedildi. Taramaların ilk aşamasında ölçüm sonuçları başarılı görülen öğrencilerin ikinci aşama çalışmalarına davet edileceği belirtilirken, ölçüm sonuçlarının yayınlanmasının ardından e-devlet üzerinden öğrenci velileri tarafından görüntülenebileceği ifade edildi.