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STK, baro ve meslek odaları etkinlikleri 2 ay yasaklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında STK, baro ve meslek odaları ve kuruluşlarında düzenlenmesi planlanan etkinlikleri 2 ay süreyle yasakladı.


Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, olağanüstü toplanarak korona virüs salgınına yönelik yeni tedbir genelgesi yayımladı. yayımlanan genelgede, “Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Tabipler Odası, Barolar, Mimarlar Odası, Mühendisler Odası, Şoförler Odası gibi meslek odaları ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler gibi STK'ların genel kurullarının ve düzenlenecek olan etkinliklerinin 2 ay süre ile yasaklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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