‘Su kuyusu' cinayetinde 1 kişi daha gözaltına alındı

Denizli'de 7 yıl önce kaybolan ve 9 metrelik su kuyusunda cansız bedenine ulaşılan şahsın ölümüyle suçlanan ve gözaltına alınan kuzen Ali Osman S.'nin babası da gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Denizli'de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman'ın (39) şüpheli kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S.'nin gözaltına alınmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde bulunan bahçe evindeki su kuyusunda Karaduman'ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Ekipler tarafından Karaduman'a ait olduğu öne sürülen ve 17 saatlik çalışma ardından ulaşılan ceset parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan kuzen Ali Osman S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, baba Osman S.'nin de sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.