Su Uçan dondu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla başta kampçılar olmak üzere ziyaretçilerin gözdesi olan Su Uçan Şelalesi, eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklıkları nedeniyle buz tuttu.

Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi Sabuntoprağı mevkiinde bulunan Su Uçan Şelalesi, geceleri eksi 15 derecenin altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu. Doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla başta kampçılar olmak üzere ziyaretçilerin gözdesi olan Su Uçan Şelalesi, buz sarkıtlarıyla kaplandı. Her mevsim ayrı bir cazibesi olan şelalende ortaya çıkan manzaranın güzelliğini görenler gözlerine inanamadı.

Buz tutmuş şelaleleri görüntüleyen mahalle sakinleri, eşsiz güzelliğe sahip Su Uçan Şelalesi'nin her mevsim masalsı güzelliğini gözler önüne serdiğini ifade etti.