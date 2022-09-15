Suç makineleri teker teker avlandı

Denizli'de aralarından daha önce 40 kilogram uyuşturucuyla yakalanan akrabalarında bulunduğu 7 suç makinesi, JASAT'ın operasyonu ile yakalandı. Toplamda 70 yıl ve 149 suç kaydı bulunan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ile Honaz, Serinhisar ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için müşterek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; dolandırıcılık suçundan 18 yıl 10 gün cezası olan Ali İhsan Y. (44), aynı suçtan 20 yıl cezası olan ve 87 suç kaydı bulunan Halil G. (32), çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 15 yıl hapsi olan Ömer B. (46), hırsızlıktan 5 yıl cezası olan İzzet B. (50) ve madde ticareti yapmaktan 4 yıl 10 gün cezası olan akraba Sadık D. (40), Murat D. (43) ile Gönül D. (43) yakalandı.

Toplam 70 yıl ceza, 149 suç kaydı

Suç makineleri yakalandıktan sonra işlemleri için karakola götürüldü. Burada 70 yıl ceza ve 149 suç kaydı bulunan 7 şüpheli, ifadeleri sonrası adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. JASAT böylelikle suçlulara yine geçit vermedi.

Öte yandan; yakalanan akrabalardan Murat ve Gönül'ün evli, Sadık'ın ise kayınço olduğu, daha önceden 40 kilogram uyuşturucu ile yakalandıktan sonra bir süre cezaevinde kaldıkları öğrenildi.