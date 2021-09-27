İhlas Haber Ajansı

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Suç örgütüne üye olmaktan aranan şahıstan 215 gram esrar çıktı

Denizli’de jandarma ekipleri suç işlemek amacıyla kurulan örgütüne üye olma suçundan aranan şahsa operasyon düzenledi.

Denizli'de jandarma ekipleri suç işlemek amacıyla kurulan örgütüne üye olma suçundan aranan şahsa operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 215 gram esrar ele geçirildi.


Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Narkotik timleri uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışmalarda, suç kurmak amacıyla kurulan örgüte üye bir şahsa operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 215 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

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