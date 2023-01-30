İhlas Haber Ajansı

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Suçüstü yakalanan 2 tarihi eser kaçakçısı tutuklandı

Denizli’de tarihi eser kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Denizli'de “Tarihi eser kaçakçılığı” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon ve aramalarda; 399 adet metal sikke, 76 adet çeşitli boy ve ebatlarda metal obje, 21 adet kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

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