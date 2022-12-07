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Sulama havuzuna düşen peçeli baykuşu kurtarıldı

Denizli’de nesli tükenmekte olan peçeli baykuş, düştüğü sulama havuzundan kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli'de nesli tükenmekte olan peçeli baykuş, düştüğü sulama havuzundan kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.



Çal ilçesinde girişimci çiftçilere örnek olması için İsabey Mahallesi yakınlarında bulunan seranın 100 ton kapasiteli sulama havuzuna öğle saatlerinde peçeli baykuş düştü. Nesli tükenmekte olan peçeli baykuşu serada çalışmakta olan belediye çalışanı Ziya Çakır fark etti. Çakır, boğulmak üzere olan peçeli baykuşu sudan çıkardı. Kapalı odaya götürülen baykuş önce havlu ile kurtuldu, ardından bakımları yapılarak ısıtıldı. Kendine gelen baykuş sonrasında yeniden yaşam alanına bırakıldı.

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