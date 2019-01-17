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Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Salihağa Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kalınbacak'a ait inek, sulama kanalına düştü. İneği kurtarmaya çalışan fakat başarılı olamayan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 metre derinliğinde, su bulunan kanaldan ineği çıkarmak için çalışma başlattı. İnek, bağlanan halat yardımıyla traktörle çekilerek kurtarıldı.

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