Sulamada yüzde 50 indirim

Şahin Tin; “İndirim uygulamaya girmiştir. Çiftçiye can suyu olacak bu müjdeyi vermekten kıvanç duyuyorum. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Baklan ilçesini ziyaret etti. Baklan ziyareti dahilinde Boğaziçi, Çataloba, İcikli ve Konak Mahallelerinde ve Baklan merkezde vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Şahin Tin'e Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, İlçe Başkanı Tamer Şen ve partililer eşlik etti.

“Çiftçimizin yüzü gülsün istiyoruz”

Şahin Tin, sulama sezonu arefesinde üreticileri mutlu edecek bir müjdeyi daha paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden %50 oranında desteklenmesine ilişkin kararı duyuran Milletvekili Tin; “Çiftçilerin yüzü gülsün diye gayret ettiklerini söyledi. Şahin Tin; “Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak için gerekli olan tüm adımları kararlılıkla atıyoruz. Üretimin güçlenerek sürmesi, tarım sektörünün daha güçlü geleceğe ilerlemesi çok önemli. Tarım kenti Denizli'mizde üreticilerimize devletimizin tüm imkânlarını seferber etmeye, küresel daralmanın yol açtığı zorlukları hep birlikte bertaraf etmeye gayret ediyoruz” dedi.

“Destek bizden, üretim sizden”

Baklan İlçe ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanlığında yol arkadaşları ile buluşan Milletvekili Şahin Tin, burada yaptığı konuşmada, “ Çiftçilerimizden gelen talepler konusunda son derece hassas bir yaklaşım sergiliyor, seri çözümler üretiyoruz. Çiftçilerimizin tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak gayesiyle yeni ve önemli bir adımı daha attık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden %50 oranında desteklenmesi ilişkin karar alındı. Böylece çiftlilerimizin sulama birlik ve kooperatiflerine ödeyecekleri su hizmet bedelinin yarısını devletimiz çiftçilerimiz adına karşılayacak. Alınan kararla 2023 yılı su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerinin altına inmiş oluyor. Çiftçilerimize hayırlı olsun, bereket getirsin. Destek bizden, üretim sizden” diye konuştu.