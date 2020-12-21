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Süleyman Karadeniz, Dünya Kupasında bronz madalya kazandı

Denizlili Milli Güreşçi Süleyman Karadeniz, Serbest Stil 97 kilo Dünya Kupasında, Ukraynalı rakibi Andriitsev’i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Denizlili Milli Güreşçi Süleyman Karadeniz, Serbest Stil 97 kilo Dünya Kupasında, Ukraynalı rakibi Andriitsev'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.


Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Şampiyonasının son günün de 97 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Ukraynalı rakibini 2-1 yenerek bronz madalyayı uzandı. Bu madalya ile birlikte Türkiye, serbest stil takımları klasmanında Rusya'nın ardından ikinci oldu. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu müsabakaların ardından milli güreşçi Süleyman Karadeniz'i arayarak tebrik etti. Sporcumuzun milli forma ile Denizli'yi ve ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini söyleyen İbanoglu, bu gururda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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