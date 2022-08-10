Süleymanlı Yayla Gölü'nde nilüfer şöleni

Denizli'de içinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı ‘Kuş Cenneti' olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü, nilüfer tarlasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

182 kuş çeşidi, yabani tavşan, oklu kirpi, yeşilbaş ördek, ak pelikan ve sakar meke gibi hayvanların yanı sıra ikisi endemik olmak üzere 95 çeşit bitki türünü içinde barındıran Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yayla Gölü'nde, nilüferler açtı. Geçen seneye oranla daha fazla yayılan ve büyük bir alanı kaplayan nilüferler, gölde adeta görsel şölen oluşturdu. Genel olarak yerli turistleri ağırlayan 466 dekar alana sahip göl, ziyaretçilerini güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Çeşitli şehirlerden gölü görmek için kilometrelerce yol gelen ziyaretçiler, yeşil ile mavinin buluşmasını fırsat bilerek anı ölümsüzleştirdi. 1155 rakıma sahip Süleymanlı Yayla Gölü'nün eşsiz nilüfer tarlası ise havadan dron ile görüntülendi.

"Nilüferler de çok güzel gözüküyor"

Ailesiyle beraber gölü gezmek için gelen Ersun Temeli, "Buraya Sarayköy'den geldim. Daha önce geldiğimde beğenmemiştim ama şuan beğendim ve gayet hoşuma gitti. Aslında biraz daha iyi olsa turizme kazandırılabilir. Yine de ama çok güzel bir yer. Nilüferler de çok güzel gözüküyor. Göl biraz daha yüksek olup tekne turları olsa daha da farklı olabilir" dedi. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al ise gölün güzel bir piknik alanı da olduğunu ifade ederek, "Denizli'nin nadide ilçelilerinden biri olan Buldan'dayız. Yaylamız tabi ki de doğal kriter gölünden oluşmaktadır. İçerisinde her sene bu mevsimde oluşan nilüfer çiçeklerimiz var. Dışarıdan gelen insanlarımız için güzel bir piknik alanı var. İnsanlarımızın bunlarını görmesini isteriz. Bu gölün tabi ki de daha güzel bir hizmet almasını istiyoruz" dedi.

"Nilüfer çiçekleri açısından ikinci gölümüz diyebiliriz"

Nilüferlerin bu sene çok arttığını ve devam etmesini istediklerini ifade eden Ömer Yeşildağ, "Denizli Buldan ilçesi Süleymanlı Gölü'ndeyiz. Burada yetişen nilüferlerimiz var. Türkiye'nin her yerinde yetişmeyen bir çiçek. Bu çiçeklerin oluşması için iklim şartlarının uyuşması lazım. Bu çiçekler gölümüzün güzelliği. Bu çiçek buranın sembolü. İnşallah çiçeklerimiz burada yaşar. Çivril Işıklı Göl'de çok büyük, burası o kadar büyük bir yer değil ama nilüfer çiçekleri açısından ikinci gölümüz diyebiliriz" diye konuştu.