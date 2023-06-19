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Süleymanlı Yayla Gölü'nü temizleme çalışması sonuç veriyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Süleymanlı Yayla Gölü, devam eden çamur ve sazlık temizleme çalışmalarıyla berrak görüntüye kavuşmaya başladı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Süleymanlı Yayla Gölü, devam eden çamur ve sazlık temizleme çalışmalarıyla berrak görüntüye kavuşmaya başladı.



Buldan'ın 1150 metre zirvesinde bulunan Süleymanlı Yayla Gölü'nde geçtiğimiz aylarda dip çamur temizlemesi ve sazlık alanları kaldırılması için çalışma başlatıldı. Göle salınan platformun üzerinde bulunan kepçe yardımıyla sürdürülen temizleme çalışmaları gün geçtikçe sonuç vermeye başladı. Gölün bazı kısımları eski halinden kurtularak daha güzel bir izlenime sahip oldu. Aynı zamanda gölden elde edilen saz ve kökler değerlendirilmek üzere depolandığı kaydedildi.

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