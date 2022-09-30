Sümer Mahallesi için imzalar atıldı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Sümer Mahallesi'nde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları için protokol imzaladı.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Üst yapı çalışmalarının başladığı Sevindik Mahallesi'nden sonra Sümer Mahallesi'nde de üst yapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Amiroğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Amiroğlu ile Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürü'nün katılımıyla protokol imzalandı. Yapılan protokol ile birlikte çalışmalar en kısa süre içerisinde başlayacak.

“Mahallemizin yaşam standardını yükselteceğiz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçenin birçok bölgesinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Vatandaşların mağdur olmamasının, kendileri için öncelikli olduğunu söyleyen Başkan Doğan“Sümer Mahallemizdeki üst yapının yapılması için protokolümüzü imzaladık. Sümer Mahallemizde uzun zamandır beklenen üst yapı çalışmalarına en kısa süre içerisinde başlayacağız. Böylelikle vatandaşımızın yaşam standardını yükseltecek ve mahallemize yakışan görünümü sağlayacağız. Protokolümüz Sümer Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.