Süper Lig: Denizlispor: 0 - Alanyaspor: 3 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 16.
Süper Lig'in 16. haftasında Denizlispor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
13. dakikada orta sahadan hızlı çıkan Alanyaspor'da Baian'nun gönderdiği derinlemesine pasla buluşan Campos'un yerden doğrudan kaleye gönderdiği top kaleci Stackhowiak'ın müdahalesi ile kornere gitti.
24. dakikada Barrow'un yerden ortasında ceza alanı içerisinde Rodallega topa ıska geçtikten sonra Sacko'ya pas verdi. Sacko'nun sert şutu savunmadan döndü.
33. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Sapunaru'nun kafa vuruşunu kaleci Marafona son anda kornere çeldi.
36. dakikada Alanyaspor'da kazanılan kornerde topun başına geçen Salih Uçan'ın ceza alanına yaptığı ortaya yükselen Welinton Silva'nın kafa şutu kalecinin yanında ağlara gitti. 0-1
42. dakikada Fernandes'in korner çizgisi üzerinden yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Welinton Silva kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2
43. dakikada Baiano'nun sağ çaprazdan havadan yaptığı ortaya yükselen Campos yaptığı düzgün vuruşu ile farkı üçe çıkardı. 0-3
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan
Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Rodallega, Murawski, Sacko, Oğuz Yılmaz, Estupinan, Sapunaru, Zaki Yavru, Barrow, Sackey
Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Aissati, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Olcay Şahan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Alanyaspor: Marafona, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Salih Uçan, Fernandes, Anastasios Bakasetas, Baiano, Nsakala, Welinton Silva, Campos, Steven Caulker
Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Cisse, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Georgios Tzavellas, Musa Çağıran, Veysel Ünal, Hamza Özdemir
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Welinton Silva (dk. 36 ve 42), Campos (dk. 43.) (Alanyaspor)
Sarı Kart: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)