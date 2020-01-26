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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor, Antalyaspor'u konuk etti. Müsabaka kırmızı-beyazlı ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada sol kanattan Barrow'un ortasında kale önünde Rodallega dokunamayınca top auta gitti.


57. dakikada ceza alanına gönderilen ortada Zeki Yavru'nun uzaklaştırmak istediği topla buluşan Gostavo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3


63. dakikada Denizlispor'un kullandığı köşe atışında havadan gelen topa ön direğin önünde yükselen Estupinan'ın kafa şutu üstten az farkla auta gitti.


69. dakikada Sinan'ın pasında ceza sahası sol çaprazdan Kudryashov Wun'unr şutunu kaleci kornere çeldi.


70. dakikada yapılan korner atışında Denizlispor'un uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı yayı üzerinde gelişine vuran Sinan'ın şutunu kaleci Stackhowiak aynı güzellikte kurtardı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Halil Umut Meler, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey


Denizlispor: Stackhowiak, Zeki, Oğuz Yılmaz, Sackey, Lopes, Murawski, Onazi (Estupinan dk.58), Olcay (Sedat dk. 46), Barrow, Aissati (Recep dk 78), Rodallega


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Kibong Mbamba, Ben Youssef, Özgür Çek


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Antalyaspor: Boffin, Celustka, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Yekta (Ufuk dk. 83 ?), Bünyamin Balcı, Sinan Gümüş (Harun dk. 78), Mukairu, Fredy, Jahovic (Gustavo dk. 46)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Fernando, Talha Bulut, Mikail Başar


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Adis Jahovic (dk. 27), Mukairu (dk. 41), Gostavo (dk. 57) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Onazi, Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Bünyamin Balcı, Mukairu (Antalyaspor)

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