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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Denizlispor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa ceza sahası dışı sol çaprazında sert vuran Diskerud'un şutu az farkla üstten auta gitti.


37. dakikada Ömer'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasla penaltı noktasında buluşan Giuliano'nun şutu, Leisman'a çarparak oyun alanına geri döndü.


43. dakikada Diskerud sol kanattan rakibini geçerek arkadan gelen Sakıb'ın koşu yoluna pasını attı. Sakıb'ın, ceza sahası içerisinden bekletmeden çektiği şut sol kale direğinin yanından dışarıya çıktı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal


Denizlispor: Cenk, Sakıb, Muhammet, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega


Yedekler: Pantilimon, Hüseyin, Dossevi, Hasan, Mesanovic, Ali, Tusha


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Başakşehir: Mert, Hasan Ali, Epureanu, Ponck, Ömer, Tolga, Ndayishimiye, Deniz, Giuliano, Visca, Ba


Yedekler: Volkan, Ahmet, Uğur, Duarte, Tagir, Mehmet, Azubuike, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Sarı kartlar: Tolga (Başakşehir), Murawski (Denizlispor)

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