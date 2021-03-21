Süper Lig: Denizlispor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31.
Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Denizlispor, evinde Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından yerden çektiği sert şut kaleci Mert'te kaldı.
90+1. dakikada Sagal'ın ceza sahası içine yerden pasında hiçbir arkadaşı buluşamadı. Pozisyonun devamında Mesanovic'in ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasını Başakşehir savunması karşıladı.
90+2. dakikada Visca'nın kaleye uzak mesafeden sert şutu az farkla auta çıktı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
Denizlispor: Cenk, Sakıb, Muhammet, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud (Hasan dk. 73), Sagal Dossevi dk. 90 ?), Sacko (Mesanovic dk. 73), Rodallega
Yedekler: Pantilimon, Hüseyin, Ali, Tusha
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Başakşehir: Mert, Hasan Ali, Epureanu, Ponck (Mehmet dk. 70), Ömer (Crivelli dk. 88 ?), Tolga (Gulbrandsen dk. 70), Ndayishimiye, Deniz, Giuliano (Berkay dk. 70), Visca, Ba
Yedekler: Volkan, Ahmet, Uğur, Duarte, Tagir, Azubuike,
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı kartlar: Tolga, Ponck (Başakşehir), Murawski (Denizlispor)