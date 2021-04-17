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Süper Lig: Denizlispor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 35.

Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Denizlispor, BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleciden dönen topu önünde bulan Emrah'ın sol köşeye bıraktığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


16. dakikada Sakıb'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topu kontrol eden Mustafa'nın şutu savunmaya çarparak kale direğinin yanından dışarı çıktı.


16. dakikada kontra atağa çıkan Erzurumspor'da Gomes'in savunma arkasına bıraktığı topla buluşan Emrah, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği sert şut az farkla üstten auta gitti.


20. dakikada Diskerud'un savunma arkasına gönderdiği pasta Sacko'nun vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.


28. dakikada ceza sahasının ön çizgisinde Schwechlen sert şutunda kaleci Cenk topu çelerken, boşta kalan meşin yuvarlağı Diskerud uzaklaştırdı.


41. dakikada Murawski'nin yaptığı ortada topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu yerden sekerek kale direğinin üstünden aut çıktı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski, Özer, Sagal, Diskerud, Sacko, Rodallega


Yedekler: Abdulkadir, Ali Eren, Muhammet, Kubilay, Mesanoviç, Dossevi, Tusha, Özgür, Ali Yavuz, Hasan Ayaroğlu


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


BB Erzurumspor: Mehmet Göktüğ, Schwechlen, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat, Mayega, Omolo, Novikovas, Obertan, Emrah, Gomes


Yedekler: Szumski, Kayacan, Butko, Rashani, Rahman, Bergdich, Gökhan, Özgür, Oltan, Osman


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Gol: Emrah (dk. 2) (Erzurumspor)


Sarı kartlar: Leismann (Denizlispor), Novikovas, Hasan Hatipoğlu (Erzurumspor)

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