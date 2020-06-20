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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


4. dakikada stat çevresinde patlatılan havai fişeklerden dolayı saha içinde seslerin duyulamaması üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan karşılaşmayı durdurdu. Havai fişeklerin patlatılması durunca karşılaşma tekrar başladı.


10. dakikada Ljajic'in sağdan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Ruiz'in kafa vuruşunda kaleci Tolgahan'dan seken topu Burak Yılmaz filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1


28. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aissati'nin içeri yaptığı ortada topa yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.


32. dakikada Beşiktaşlı futbolcuların hatasında topu kapan Lopes'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


38. dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Murawski, kaleyi cepheden gören noktadan düzgün bir vuruş yaptı, genç file bekçisi Ersin bu pozisyonda gole izin vermedi.


39. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Denizlispor: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Lopes, Radoslaw Murawski, Ismail Aissati, Mbamba, Zakarya, Sacko, Rodallega


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammed Özkal, Özgür Çek, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Estupinan, Alihan Kalkan, Ben Yousef


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Kartal Yılmaz, Caner Erkin, Diaby


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Burak Yılmaz (dk. 10) (Beşiktaş)


Sarı kart: Mbamba (Denizlispor)

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