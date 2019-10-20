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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


39. dakikada sol çaprazdan Vedat Muriq‘in kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Tolga Ciğerci gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 0-1



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Murawski, Sacko, İsmail Aissati, Estupinan, Zakarya, Sapunaru, Barrow, İsaac Sackey


Yedekler: Tolgahan Acar, Mbamba, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru, Olcay Şahan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Hasan Ali Kaldırım, Isla, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Gustavo, Rodrigues, Zanka, Vedat Muric


Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Moses, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Zajc, Jailson, Alper Potuk, Rami,


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Tolga Ciğerci (dk. 39) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: İsaac Sackey, Ismail Aissati (Denizlispor)

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