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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 41.

Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Muhammet'in hatalı pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Arda'nın sağ köşeye plase vuruşunda kaleci ellerinin ucuyla topu son anda kornere gönderdi.


5. dakikada Recep Niyaz'ın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu önünde bulan Hasan'ın yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


22. dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda boşa çıkan kalecinin arkasında bulunan Halil Dervişoğlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etse de VAR incelmesinin ardından gol verildi. 0-1


34. dakikada Muhammet'in Babel'e ceza sahasının içerisinde faul yapması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.


35. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Babel, meşin yuvarlağı sağ köşede ağlarla buluşturdu. 0-2


42. dakikada Arda'nın yaptığı ortada Halil'in kafa vuruşunda top Sakıb'ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.


43. dakikada Emre Akbaba'nın penaltı vuruşunu kaleci Abdülkadir ayaklarıyla çeldi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Özgür Ertem


Denizlispor: Abdülkadir, Hasan, Leismann, Muhammet, Sakıb, Recep, Murawski, Diskerud, Ali Yavuz, Tusha, Rodellaga


Yedekler: Hüseyin, Emirhan, Görkem, Özgür, Mehmet Ali, Ferhat, Dossevi, Mesanovic


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil


Yedekler: Okan, Şener, Ömer, Linnes, Luyindama, Feghouli, Emre Kılınç, Onyekuru, Oğulcan, Kerem, Mostafa Mohamed


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Halil Dervişoğlu (dk. 22), Babel (dk. 35 pen.) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Sakıb, Rodallega, Murawski (Denizlispor)

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