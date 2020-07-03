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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada Denizlispor oyuncularından Hugo Rodallega şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı.


25. dakikada Gaziantep FK oyuncularından Alexandru Maxim asist yaparak, orta saha oyuncusu Güray Vural ceza sahasının dışarısından vurduğu şut ile topu ağlarla buluşturdu. 0-1


37. dakikada Gaziantep FK atağa geçti ve Alexandru Maxim şut çekti ancak top Denizlispor savunmasında kaldı.


38. dakikada Recep Niyaz'in ceza yayı gerisinden sert şutunda top üst direkten döndü.



Stat: Denizli Atatürk Stadyumu


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen


Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes, Mustafa, Rodallega, Murawski, Aissati, Oğuz Yılmaz, Estupınan, Recep Niyaz, Bergdich, Zeki Yavru


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Sacko, Sedat Şahintürk, Onazı, Ben Youssef, Özgür Çek, Olcay Şahan, Sackey,


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Mison Djilobodji, Dorinel Toşca, Kenan Özer, Ayobamı Kayode, Güray Vural, Morais Junior, Oğuz Ceylan, De Sousa, Iulıan Maxım, Kana Bıyık


Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Nogueıra Junıor, Radoslaw Pawlowski, Raman Chibsah, Mıroslaw Olkowskı, Furkan Soyalp, Mehmet Erdem Uğurlu, Muğdat Çelik


Teknik Direktör: Mariusi Sumudica


Gol: Güray Vural (dk. 25) (Gaziantep FK)


Sarı Kart: Mustafa Yumlu (Denizlispor)

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