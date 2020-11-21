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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Denizlispor Süper Lig’in 9.

Denizlispor Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Pawel Olkowski'nin vuruşunda defans araya girerek tehlikeyi önledi.


25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zakarya'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.


26. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer, topu ağlara gönderdi. 0-1


36. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Güvenç topu kontrol etti.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Sezgin Çınar, Kutluhan Bilgiç


Denizlispor: Pantilimon, Bergdich, Oğuz Yılmaz, Leismann, Lopes, Aissati, Sagal, Sacko, Murawski, Rodallega


Yedekler: Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Muhamet Özkal, Neven Subotic, Mesanovic, Recep Niyaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Muhammed Eren Kıryolcu


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Gaziantep FK: Günay, Tosca, Djilobodji, Kana Biyik (Kubilay Aktaş dk. 45 ?), Oğuz Ceylan, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Jefferson, De souza, Kozulc, Mehmet Erdem Uğurlu, Mirza Cihan, De Sousa, Cenk Şahin, Furkan Soyalp


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Kenan Özer (dk. 26)


Sarı kartlar: Kana Biyik (Gaziantep FK)

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