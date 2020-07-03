Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Denizlispor oyuncularından Hugo Rodallega kaleyi gördükten sonra şutunu çekti ancak bu şut, Gaziantep savunması tarafından engellendi.

67. dakikada Denizlispor'dan Oscar Estupinan şutunu kullandıktan sonra top isabet bulamadı.

Stat: Denizli Atatürk Stadyumu

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen

Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes (Özgür Çek dk. 46), Mustafa, Rodallega, Murawski (Sedat Şahintürk dk. 66), Aissati, Oğuz Yılmaz (Sacko dk. 81 ?), Estupınan, Recep Niyaz (Onazi dk. 86 ?), Bergdich, Zeki Yavru

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Ben Youssef, Olcay Şahan, Sackey

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Mison Djilobodji, Dorinel Toşca, Kenan Özer (Radoslaw Pawlowski dk. 90+2 ?), Ayobamı Kayode (Muğdat Çelik dk. 88 ?), Güray Vural (Nogueira Junior dk. 73), Morais Junior, Oğuz Ceylan, De Sousa, Iulıan Maxim (Furkan Soyalp dk. 88 ?), Kana Bıyık

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Raman Chibsah, Miroslaw Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu

Teknik Direktör: Mariusi Sumudica

Gol: Güray Vural (dk. 25) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Kenan Özer (Gaziantep FK)