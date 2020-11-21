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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Denizlispor, Süper Lig’in 9.

Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada ceza sahası dışında rakibine çalım attıktan sonra şut çeken Lopes, topu dışarıya gönderdi.


71. dakikada caza sahası içi sol çaprazında Mesanovıc tarafından çekilen şut yan ağlarda kaldı.


88. dakikada Murawski'nin pasıyla buluşan Bakalorz, topu üst direkten dışarı gönderdi.


90. dakikada Mesanovic'in şutunu son anda kaleci kornere çeldi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Sezgin Çınar


Denizlispor: Pantilimon, Bergdich, Oğuz, Leismann, Lopes, Aissati (Recep dk. 68), Sagal (Mesanovic dk. 68), Sacko (Özer dk. 88 ?), Murawski, Rodallega


Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhamet, Subotic, Mustafa, Alihan, Muhammed


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Gaziantep FK: Günay, Tosca, Djilobodji, Kana Biyik (Kubilay dk. 45), Oğuz, Vetrih, Olkowski, Mirallas (Jefferson dk. 90 ?), Maxim (Furkan dk. 77), Kenan (Cenk dk. 90 ?), Muhammet (De souza dk. 77)


Yedekler: Çağlar, Kozulc, Mehmet, Mirza


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Gol: Kenan Özer (dk. 26) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Zakarya, Murawski (Denizlispor), Ali Tosca, Kana Biyik, Furkan (Gaziantep FK)

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