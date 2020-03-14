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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Estupinan pasını ceza sahası önündeki Recep Niyaz'a verdi. Recep'in sert şutunu kaleci Nordfeldt son anda uzanarak çıkardı.


12. dakikada Seuntjens'in kornerden yaptığı orta kaleye doğru giderken Denizlispor kalecisi Stachowiak son anda parmakların ucu ile dokunarak topun ağlara gitmesini engel oldu.


13. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Barrow'un havadan yaptığı ortayı kaleci Nordfeldt çeldi. Topu önünde bulan Rodallega'nın yerden doğrudan kaleye gönderdiği topu bu defa savunmadaki Halil İbrahim kornere yolladı.


35. dakikada ceza alanı girişinde topla buluşan Zeki Yavru'nun şutu az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun,


Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Onazi, Aissati, Recep Niyaz, Estupinan, Barrow, Rodallega


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Tıago Lopes, Muhammed Özkal, Sedat Şahintürk, Alihan Kalkan, Özgür Çek


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gençlerbirliği: Krıstoffer Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Zargo Toure, Flavıo da Silva, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio Jesus, Mats Seuntjens, Santos Candeıas, Stephane Sessegnon, Yann Sio


Yedekler: Ertaç Özbir, Burak Çapkınoğlu, Mattıas Bjarsmyr, Rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Sami Gökhan Altıparmak, Abdoulaye Sadıo Dıallo, Ömer Alper Tatlısu, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı Kart: Onazi (Denizlispor)

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