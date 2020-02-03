Süper Lig: Denizlispor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Denizlispor savunmasında Youssef topu uzaklaştırmakta gecikince Soner'e çarpan top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasının dışından çok sert vuran Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu ceza alanına ortalayan Zeki Yavru'nun hava topuna yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Beto topu kontrol etmeyi başardı.

23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleci Stachowiak, Jerome'un çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi. Kaleciden seken topu Serdar Gürler tamamlamak isterken Stachowiak bir kez daha tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek hakeme yaptığı itirazlar üzerine sarı kart gördü.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega yerden kaleye gönderdiği top kale direğinin hemen yanından auta gitti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Deniz Caner Özaral

Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Youssef, Özgür Çek, Zeki Yavru, Murawski, Onazi ? (Aissati dk. 8), Sedat Şahintürk, Modou Barrow, Recep Niyaz, Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Oğuz Yılmaz, Estupinan, Zakarya, Alihan Kalkan, Olcay Şahan, Isaac Sackey

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Titi, Gassama, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Napoleonı, Rana Jerome

Yedekler: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Borges Mora, Marcio da Costa, Biyogo Poko, Hüseyin Bulut, Kamıl Antonı, Zlatko Trıpıc, Yalçın Kayan, Leo Schwechlen, Murat Paluli

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Gol: Serdar Gürler (dk. 9) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Mehmet Özdilek (Teknik Direktör) (Denizlispor), Gassama (Göztepe)