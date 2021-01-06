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Süper Lig: Denizlispor: 0 - HK Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Y. Denizlispor, HK Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Alibec ceza sahası içerisinde buluştuğu topa etkisiz vurunca top sağ direğin yanından dışarı çıktı.


13. dakikada Recep'in ceza sahası içerisine topu taşıyarak sol çaprazdan çektiği şuta dokunan Rodallega topu ağlara gönderdi. VAR'da incelenen pozisyon sonrası gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.


19. dakikada Lopes'in pas hatasında top Campanharo'da kaldı. Ceza sahasının hemen dışından Campanharo'nun şutunu kaleci Pantilimon kurtardı.


21. dakikada Lennon'nun ortasında Henrique topu ağlara gönderdi. 0-1


25. dakikada Lopes'in şutunda kaleciden dönen topa sert bir şekilde vuran Sagal, meşin yuvarlağı az farkla sağ direğin yanından dışarıya gönderdi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Altan


Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Bergdıch, Muhammet Özkal, Leismann, Lopes, Sagal, Recep Niyaz, Bakalorz, Özer, Mesanovic, Rodallega


Yedekler: Hüseyin, Cenk, Sacko, Mert, Alihan, Burak, Dossevi, Muhammed Eren Kıryolcu


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Kayserispor: Doğan Alemdar, Behiç, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo, Ackah, Henrique, Avramovski, Lennon, Alibec


Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Fernandes, Tusungama, Kanga, Muğrat, Emre, Nurettin, İlhan Parlak, İlhan Depe


Teknik Direktör: Alper Kelkikli


Goller: Henrique (dk. 21) (Kayserispor)


Sarı Kartlar: Alibec, Henrique (Kayserispor), Muhammet Özkal (Denizlispor)

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